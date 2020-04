Lesen : Reisen und auf Türme steigen

Nicht nur für Leseratten: Heute ist der Tag des Kinderbuches.

01. April 2020, 19:22 Uhr

Mit einem guten Buch gehst du auf eine Reise. Das ist besonders praktisch, wenn das richtige Reisen mit Auto, Bahn oder Flugzeug gerade nicht möglich ist. Das Tolle dabei ist, dass es viel mehr Bücher gibt als Länder, die man bereisen kann. Ja, sogar auf andere Planeten und in ganz verrückte Welten kannst du lesend gelangen.

Heute ist der internationale Tag des Kinderbuchs. Das ist ein toller Tag, um deine Reise zu starten. Gut ist auch, dass du sogar ohne Leseführerschein unterwegs sein kannst, also auch wenn du noch gar nicht so gut lesen kannst oder magst. Denn es gibt für jedes Alter und jede Lesestufe Bücher oder Hörbücher oder auch Vorleser. Wie du an sie herankommst, haben wir unten aufgeschrieben.

Ohne Flügel hoch hinaus

Eine Lesereise könnte starten mit dem Buch „Der höchste Bücherberg der Welt“.

Darin geht es nicht etwa um eine Leseratte, sondern um Lukas, der unbedingt fliegen möchte. Er wünscht sich Flügel doch seine Mutter schenkt ihm ein Buch, denn man könne auch ohne Flügel fliegen, sagt sie. Lukas fängt an zu lesen. Danach setzt sich auf das Buch und liest das nächste. Und so geht es immer weiter, Buch für Buch geht es weiter nach oben für Lukas. Und am Ende merkt er, dass er auch ohne Flügel oder Pilotenlizenz ganz hoch hinaus kommen kann.

Drei Leuchttürme hoch lesen

Ein riesiger Turm aus Büchern bringt dich überall hin – und er macht auch schlau. Deshalb hat die Hamburger Autorin Ursel Scheffler sich vor Jahren eine Aktion ausgedacht, die Kinder in Bücherwelten lockt: In Städten oder Landkreisen lesen Kinder so viele Bücher, dass sie am Ende so hoch wie Bauwerke in der Stadt sind. In Kiel zum Beispiel geht es gerade um die Höhe der drei Kieler Leuchttürme – die sind zusammen 87 Meter hoch.

Baumhoch lesen

Im Kreis Steinburg hat der Friedrich-Bödecker-Kreis die Aktion „Grüne Büchertürme“ gestartet, in der die Grundschüler des Landkreises sich Bäume erlesen sollen. Und weil die Schulen am Anfang der Aktion Corona-Pause machen mussten, können die Kinder sich schon mal warmlesen – mit Bäumen vor ihrer Tür oder Zimmerpflanzen.

Informationen zum Projekt findet ihr im Internet unter www.büchertürme.de.