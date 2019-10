Umwelt : „reBeutel“ statt Plastik

Lieber wiederverwenden als wegwerfen – darum geht es bei einer Aktion in Flensburg

Ina Reinhart

28. Oktober 2019, 16:22 Uhr

Flensburg | Sie stehen früh am Morgen auf, um auf dem Wochenmarkt Beutel zu verteilen – denn die Jugendlichen in Flensburg wollen etwas gegen die Plastiktüten-Flut und für die Umwelt tun. „reBeutel“ heißt die Aktion, „re“ wie Recycling, also Wiederverwertung. Wiederverwertet werden Beutel, in die die Menschen ihre Einkäufe einpacken. „Um halb acht mussten wir hier sein“, sagt Onno (11). Das fällt den freiwilligen Schülern nicht leicht, aber sie machen es gern.

Melissa (15), Amelie (14), Ida (15) und Lovis (15) waren auch schon bei den Fridays for Future-Demonstrationen. „Aber wir wollten nicht nur demonstrieren, sondern auch aktiv etwas für die Umwelt tun“, sagt Amelie. Denn es reicht nicht, dass man einfach keine Plastiktüte beim Einkauf mitnimmt. Auch die Herstellung immer neuer Papier- oder Stoffbeutel ist nicht gut für die Umwelt.

Früh am Samstagmorgen ist es noch gar nicht so leicht, die Beutel an die Marktgänger zu bringen, stellen Luk (13), Ben (15) und Tom (18) fest. Viele sind schon versorgt. Doch jede einzelne der gut 100 Taschen, die die Jugendlichen am Martkttag verteilten, ist eine Plastiktüte weniger in der Umwelt.

Und wie viele Menschen schon viele Stoffbeutel zu Hause haben, wurde bei einer Sammelaktion deutlich: Mehr als 1000 Stück brachten Menschen zu den Sammelstellen der Initiative „Flensburg liebt dich“ und des Klimapaktes Flensburg. Die Beutel wurden gewaschen, mit einer Schleife versehen, auf der steht „Wer im Treibhaus sitzt, sollte nicht mit Plastik werfen“, und werden nun wieder verteilt – gegen eine kleine Spende, damit die Aktion weitergehen kann.

Auch an den kommenden Samstagen werden Schüler früh für die Umwelt aufstehen.