Raumfahrt : Rätsel um ein kleines Loch

Außeneinsatz auf der ISS

von dpa

12. Dezember 2018, 19:25 Uhr

Es ist nur ein winziges Loch, aber ein großes Rätsel für Raumfahrt-Experten. Das Loch befindet sich in einer Kapsel an der Internationalen Raumstation ISS.

Niemand weiß so genau, wie das Loch entstanden ist. Die Raumfahrer auf der ISS dichteten es zunächst von innen ab. Am Mittwoch stiegen zwei russische Kosmonauten in Raumanzüge und untersuchten das Loch von außen. Das war ein schwieriger Einsatz im All. Er dauerte fast acht Stunden. Das Loch ist ungefähr so groß wie der Kopf eines Streichholzes und deswegen gar nicht so leicht zu finden.

Die beiden Russen mussten Isoliermaterial und ein Schutzschild durchschneiden, um es zu finden. Dann machten sie Fotos und Videos davon. Außerdem nahmen sie Proben. Dieses Material sollen Experten auf der Erde untersuchen.

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst soll nächste Woche von der ISS zurück auf die Erde kommen. Am Mittwoch wollte er dazu etwas in einer Videoschalte sagen. Doch die fiel aus: Der Ton lief nicht.