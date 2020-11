Buchtipp : Profiwissen über den Weltraum

Avatar_shz von Ina Reinhart

20. November 2020, 18:02 Uhr

Der Mond hat viele Löcher – wie ein Schweizer Käse. Man kann sie sogar von der Erde aus sehen. Aber warum ist das eigentlich so? Im Buch „Wieso, weshalb, warum? Weltraum Profiwissen“ wird es erklärt: Weil es auf dem Erdtrabanten keine Atmosphäre gibt, keine Flüsse, keine Meere und auch keinen Regen oder Wind, bleiben die Spuren, die dort hinterlassen werden, einfach dort. Egal, ob es die Fußabdrücke der Astronauten sind, die dort vor Jahrzehnten gelandet sind, oder die Krater, die große Meteoriten vor Millionen Jahren hinterlassen haben.

Wenn du mehr erfahren willst, was außerhalb der Erde so los ist, erklärt dir das Buch zum Beispiel auch, warum die Sonne so heiß ist, ob Sterne sterben können und wie man Astronaut wird.

Dazu gibt es jede Menge Fotos und Grafiken, die dir auf aufklappbaren Seiten die Pracht des Universums näherbringen.





Stefan Greschik/Jochen Windecker, „Wieso, weshalb, warum? Weltraum Profiwissen“. Ab 8 Jahren. 14,99 Euro. Verlag: Ravensburger.