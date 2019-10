Buchtipp : Politik ganz leicht erklärt

Wenn Kinder Briefe an entscheidende Menschen schreiben würden, dann könnte das so aussehen...

Lisa Rohde Werngreen

27. Oktober 2019

Donald schickt Donald einen Brief. Davon handelt das Buch „Twittern ist auch keine Lösung, Donald Trump!“. Seine Kameraden aus der 4. Klasse machen es ihm nach und fangen an, einflussreichen Politikern wie zum Beispiel Angela Merkel und Wladimir Putin Briefe zu schreiben. Sie erzählen ihnen davon, was ihnen zu Hause und in der Schule an aktuellen politischen Themen wie zum Beispiel Umweltschutz begegnet, sagen ihre Meinung und Ideen dazu, und stellen Fragen. Es sind aber tatsächlich keine echten Kinder, die die Briefe geschrieben haben, sondern die Autorin, die sich dazu Gedanken gemacht hat, was Kinder zu den Themen meinen könnten und was ihnen dazu in der Familie bei Gesprächen begegnet.

Das Buch hilft Kindern, die politische Welt besser zu verstehen und Interesse daran zu wecken. Außerdem ist es sehr schön aufgebaut, und obwohl es nur aus Briefen besteht, erzählt es eine Geschichte, weil die Kinder von ihren Freunden erzählen, die auch schreiben. Dabei finde ich es schade, dass man nicht auch echte Kinder zu Wort kommen lassen hat. Ich glaube aber auch, dass Kinder es nicht so gut formulieren könnten, und dadurch nicht so viel Wissen übermitteln würden.

Britta Riederer, „Twittern ist auch keine Lösung, Donald Trump“. Ab 8 Jahren. 48 Seiten. 13 Euro. Verlag: Coppenrath.