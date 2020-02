Leute : Plötzlich berühmt

Als er auf bei einer königlichen Hochzeit Cello spielte, bekam Sheku Kanneh-Mason Tausende neue Instagram-Follower.

London | Der Cellist Sheku Kanneh-Mason ist überhaupt nicht so, wie man sich einen klassischen Musiker vorstellt. Beim Interview mit Dagmar Leischow lümmelt sich der 20-Jährige ganz entspannt in Jeans und T-Shirt auf einem Sofa im Büro seiner Londoner Plattenfirma. Er wählt jedes Wort mit Bedacht. Am liebsten würde der Brite nur seine Musik für sich sprechen lassen.

Du hast für deine CD „Elgar“ mit deinem Bruder Braimah zwei Bloch-Stücke aufgenommen. Wie kam es dazu?

Braimah und ich haben ein sehr enges Verhältnis, wir teilen uns in London eine Wohnung und spielen oft zusammen. Seine Geige harmoniert ganz wunderbar mit meinem Cello. Das brachte uns auf die Idee, Blochs „From Jewish Life“ neu zu arrangieren.

Ihr seid nicht die einzigen Musiker in der Familie. Auch eure fünf Schwestern spielen alle mindestens zwei Instrumente.

Die Leute denken, wir seien Wunderkinder. Das glaube ich aber nicht. Einen großen Teil unseres Erfolgs verdanken wir unseren Eltern. Sie haben uns stets zum Musikmachen ermuntert. Von ihnen haben wir gelernt, dass man hart und diszipliniert arbeiten muss, um vorwärts zu kommen.

Heißt das, du hattest als Junge keine Freizeit?

Ich habe durchaus andere Dinge ausprobiert. Sport war neben der Musik meine Leidenschaft. Vor allem Fußball.

Ist Fußballspielen für einen Cellisten nicht zu gefährlich?

Ach, man kann sich doch überall die Hände verletzten – sei es bei einem Treppensturz oder beim Gemüseschneiden. Ich halte nichts davon, übervorsichtig durchs Leben zu gehen.

Mit deiner entspannten Art hast du es mit deinem Debütalbum „Inspiration“ 2018 an die Spitze der britischen Klassik-Charts und in die Pop-Charts geschafft...

Was mir dabei sicher geholfen hat, war mein Auftritt bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle, den Millionen Menschen vor dem Fernseher mitverfolgt haben. Danach haben mich plötzlich Fremde auf der Straße angesprochen, ich hatte schlagartig Tausende neue Instagram-Follower.

