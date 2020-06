Mit Ferienplaner zum Ausdrucken : Piet und Paula planen Urlaub zu Hause

Sport, Kunst, Experimentieren, Kinder-Uni, Seifenblasen-Ausstellung und mehr – dafür müssen Piet und Paula nicht verreisen.

Avatar_shz von Ina Reinhart

22. Juni 2020, 18:03 Uhr

Flensburg | Piet und Paula bleiben in diesem Sommer zu Hause. Mehr oder weniger. Denn: „Zu Hause gibt es so viel zu erleben!“, sagt Piet. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll!“, ruft Paula.

Hier findest du den KiNa-Ferienplaner zum Ausdrucken - am besten in DinA3-Größe:

KiNa-Ferienplaner.pdf

Die kleine Ente hat nämlich schon so viele Pläne für den Sommer, dass ihre Urlaubstage dafür kaum reichen. Noch in dieser Woche will sie mit dem Sport loslegen. Und zwar so richtig! „Was machst du denn?“, fragt Piet. „Ich gehe Joggen. Mit Laufprogramm und allem!“ Dafür hat Paula extra mit Experten gesprochen. Denn eigentlich hasst Paula Ausdauerlauf. Aber den beiden elfjährigen Sportlerinnen Alessia und Shanaya geht es genauso. Wie sie ihre Lauf-Unlust mit dem Lauf-ABC überwinden, erfahrt ihr morgen auf KiNa.

Paula hat aber auch das Malen für sich entdeckt. Im Sommer will sie ganz viele Aquarell-Bilder malen. Wie das geht, lernt sie gerade jeden Montag und Donnerstag mit dem KiNa-Aquarellmalkurs der Künstlerin Ulrike Plötz. Alle Folgen findet sie auf www.shz.de/regionales/kina.



Kinder-Uni und Seifenblasen-Ausstellung





Piet ist fast ein bisschen neidisch auf Paula. Er hat noch keine großen Pläne gemacht. „Aber eigentlich würde ich auch gern mal ein bisschen mehr Sport machen. Laufen kann ich mit meinen Flossen ja nicht. Aber vielleicht kann ich ja noch etwas übers Schwimmen herausfinden“, sagt Piet. Er hat auch schon eine Idee, wen er dazu fragen kann. Nächste Woche erfahrt ihr dann mit seiner Hilfe etwas über den Schwimmstil Delfin. „Und vielleicht schwimme ich auch mal nach Föhr. Dort gibt es wieder die Kinder-Uni – an Corona-Bedingungen angepasst“, freut sich Piet. „Da kann man auch viel experimentieren. Das liebe ich! Ich freue mich auch schon auf die Seifenblasen-Ausstellung in der Flensburger Phänomenta im Juli.“



Gungas Ferienplaner





Langweilig wird es den beiden jedenfalls nicht in diesem Sommer zu Hause. Damit sie den Überblick behalten, haben sie den Cartoonisten Gernot Gunga gebeten, ihnen einen Ferienplaner zu gestalten. Den teilen sie natürlich gern mit euch. Ihr findet ihn online zum Runterladen und Ausdrucken auf www.shz.de/regionales/kina.

Und natürlich begleitet euch KiNa auch durch die Ferien mit jeder Menge Ideen, Experimenten, Malereien, Basteleien, Rätseln und Geschichten.



Was sind eure Ideen für Urlaub zu Hause?





Habt ihr vielleicht auch tolle Ideen für Urlaub in Schleswig-Holstein? Dann schreibt sie doch in einer E-Mail an kina@shz.de, gern mit einer Telefonnummer für Nachfragen.