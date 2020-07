Spiel des Jahres 2020 : „Pictures“ für tolle Aha-Momente

Dieses Spiel reizt zum Expermientieren. Und für Spieleprofis ist „Die Crew“ das Kennerspiel des Jahres 2020.

Avatar_shz von Ina Reinhart

20. Juli 2020, 17:42 Uhr

Berlin | Die Spieleentwickler Daniela und Christian Stöhr konnten die Sieger-Urkunde für ihr „Spiel des Jahres“ nicht entgegennehmen. Wegen der Corona-Krise sind in diesem Jahr nur wenige zur Preisverleihung in Berlin angereist. Doch in der Videoschalte, in der die Sieger zu sehen waren, haben sie gezeigt, wie sehr sie sich freuten – indem sie fast gar nichts sagten. Denn dass ihr Spiel „Pictures“ gewonnen hat, hat das Spieleentwicklerpaar sprachlos gemacht.

Die Spiel-des-Jahres-Jury fand an „Pictures“ toll, dass es die Spieler enorm zum Experimentieren reizt. „Die Ergebnisse sind oft erstaunlich, weshalb die Raterunden schnell dem Besuch von Kunstausstellungen gleichen: Mit tollen Aha-Momenten und amüsierenden Rechtfertigungsversuchen des missverstandenen Künstler-Genies“, erklärte die Jury. Mit dem Ehepaar Stöhr freute sich Claudia Barmbold (Foto) vom PD-Verlag, in dem „Pictures“ erschienen ist. Der Verlag muss jetzt ganz viele Spiele drucken, denn das Spiel des Jahres iest immer sehr beliebt.

Auch der Kosmos-Verlag konnte sich gestern freuen: Das Spiel „Die Crew“ wurde zum „Kennerspiel des Jahres“ gewählt. Das Kartenspiel fordert laut Jury auf originelle Weise heraus und brauche Teamgeist und Weitblick. Es geht um eine Raumschiff-Crew, die zu einem Planeten am Rande des Sonnensystems reist.