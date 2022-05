Kindernachrichten-welt-des-wissens : Pfingsten feiern

Im Wort Feiertag steckt das Wort feiern. Doch oft ist es ein bisschen rätselhaft, was an so einem Tag eigentlich gefeiert wird, wie zum Beispiel an Pfingsten. Das steht am kommenden Wochenende an, mit dem freien Montag dazu.

Wie viele Feiertage bei uns, hat Pfingsten mit dem christlichen Glauben zu tun. Die Bibel erzählt die Geschichte so: Es trafen sich die Freunde von Jesus 50 Tage nach Ostern. Als sie zusammen beteten, hörten sie plötzlich ein lautes Brausen in der Luft. Das war der Heilige Geist, der zu ihnen kam. Was genau damit gemeint ist, können selbst Fachleute fü...

