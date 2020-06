Hörbuch : Perlenzauber mit Huhn

Avatar_shz von dpa

03. Juni 2020, 19:39 Uhr

Das kleine, graue Huhn mag alles, was glänzt und glitzert. Peacock, der Pfau, betreibt einen Perlenladen, in dem er unter anderem Broschen aus Karotten verkauft. Besonders bei den Hasen kommen die Broschen gut an.

Als sich das Huhn bei Peacock bewirbt, ist er froh über die neue Mitarbeiterin. Denn er kann sich vor Aufträgen kaum retten. Was der Pfau nicht ahnt: Das Huhn wird immer gieriger und beginnt die bunten Perlen zu stehlen.

Um diese Geschichte geht es in dem Hörbuch „Die Perlendiebin“. Dann bringt ein Löwe seine Krone zum Reparieren in den Laden und etwas Schlimmes geschieht. Ob das verzweifelte Huhn den Schaden wiedergutmachen machen kann? Zu dem Hörbuch gibt es auch einen Link zu Online-Anleitungen für lustige Armbänder, Broschen und Anhänger. Die kleinen Schmuckstücke stellen Dinge dar, die in der Geschichte vorkommen: zum Beispiel tanzende Marienkäfer, den Mond und die Löwenkrone. Vielleicht bringt dich spannende Geschichte ja auch auf Bastelideen.

Die Autoren sind übrigens Geschwister: Axel Scheffler hat zum Beispiel auch die Figur Grüffelo gezeichnet. Seine Schwester Rosa sammelt in ihrer Freizeit Perlen und stickt, webt und näht.

Axel und Rosa Scheffler, „Die Perlendiebin“. Ab 6 Jahren. 1 CD mit 40 Minuten Laufzeit. 12,95 Euro. Verlag: Hörcompany.