Foto-Wettbewerb : Pause machen und gewinnen

Macht mit beim Zisch-Fotowettbewerb.

13. Januar 2021, 17:59 Uhr

In der Schule habt ihr eure Brotdosen dabei, damit ihr den Schultag gut übersteht. Doch auch zu Hause im Home Schooling ist es wichtig, dass ihr zwischen den Lerneinheiten Pausen macht – und euch gut und gesund ernährt.

Deshalb starten wir mit dem Projekt Zisch – Zeitung in der Schule – jetzt den Lunchpausen-Wettbewerb. Lunch ist eine kleine Mahlzeit mitten am Tag. Und das kann alles sein – ein zweites Frühstück, ein Salat, ein Wrap oder eine Suppe. Was immer euch einfällt.

Eure Aufgabe ist es, so eine Lunchpause zu gestalten. Überlegt euch, was bei euch auf den Teller (oder in die Schreibtisch-Lunchbox) kommt, und arrangiert es so, dass wir gleich Appetit bekommen. Macht ein Foto davon und sendet es bis zum 15. Februar per E-Mail an zisch@shz.de.

Damit könnt ihr natürlich etwas gewinnen: Dreimal verlosen wir unter allen Teilnehmern ein Edeka-Klassenfrühstück. Damit könnt ihr mit euren Mitschülern die Rückkehr aus dem Lockdown feiern.

Edeka Nord unterstützt das Zisch-Projekt seit vielen Jahren. Wissen und gesunde Ernährung den Schülern näher zu bringen ist dem Edeka-Sprecher Max Jendrik Sachau sehr wichtig.