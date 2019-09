Verrückte Forschung : Papierflieger und Würfel-Kacke

Die Ig-Nobelpreise für lustige Studien werden mit einer witzigen Feier verliehen.

Avatar_shz von dpa

13. September 2019, 11:34 Uhr

Boston | Auf der Bühne stehen zwei Männer. Sie tragen Anzüge, nicht schwarz oder blau, sondern voller Geldscheine. Das ist ungewöhnlich, und deshalb sehr passend: Denn die beiden Männer haben zum Thema Geldscheine geforscht.

In der Nacht zu gestern traten sie bei einer verrückten Preisverleihung auf. Da werfen Forscher Papierflieger durch den Saal. Manche Erfinder singen kleine Opern auf der Bühne. Und Wissenschaftler erklären auf lustige Weise ihre Beobachtungen.

Elise Amendola/AP/dpa

Das Programm passt gut zu dieser Feier. Denn es geht um verrückte Forschungen.

In diesem Jahr hatten sich Forscher zum Beispiel gefragt: Warum kacken Wombats würfelförmig? Wie fühlt es sich an, sich an einer juckenden Stelle zu kratzen? Wie gesund ist Pizza? Insgesamt zehn Studien erhielten in diesem Jahr den Ig-Nobelpreis.

Dieser Name ist eine Anspielung auf die berühmten Nobelpreise. Das sind sehr wichtige Preise für Wissenschaftler. Die Abkürzung IG steht für das englische Wort ignoble. Das bedeutet unedel oder unwürdig.

Unwürdig? Nun ja, bei dem Ig-Nobelpreis geht es nicht unbedingt um Wissen, das die Welt voranbringt. Die Preise erhalten ungewöhnliche Studien, die zum Lachen anregen sollen, aber auch zum Nachdenken.