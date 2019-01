Hörbuch : Pandora auf Verbrecherjagd

Spannung im malerischen Cornwall

von dpa

07. Januar 2019, 19:58 Uhr

Hohe Klippen, Strände und Moorgebiete: Das Hörbuch „Pandora und der phänomenale Mr Philby“ führt den Hörer in die englische Urlaubsregion Cornwall. Auf der Halbinsel steht die Burgruine Tintagel Castle. Dort soll der sagenumwobene König Artus gelebt haben.

Die Hauptfigur in diesem spannenden Krimi ist die zwölfjährige Pandora, genannt Dory. Das Mädchen freut sich auf die Ferien im Hotel ihrer Mutter. Endlich raus aus dem Internat! Doch dann ist die Enttäuschung groß: Dory stellt fest, dass das Hotel kurz vor der Pleite steht. Außerdem soll sie sich noch um den verwöhnten Ashley kümmern. Die beiden übrigen Hotelgäste sind auch nicht besser. Der eine meckert die ganze Zeit herum. Der andere, Phinnaeus Philby, gibt vor, Maler zu sein, obwohl er gar nicht malen kann. Und warum sucht er so eifrig nach einer Ulme, die auf einem Gemälde zu sehen ist? Dorys Freund Zack glaubt, es könne nur um den Schatz von König Artus gehen. Wie sich herausstellt, ist Ashley nicht so eingebildet, wie er tut. So freunden sich die drei Kinder an und geraten in eine haarsträubende, gefährliche Lage.

Sabine Ludwig, „Pandora und der phänomenale Mr Philby“. Ab 10 Jahren. 2 CDs mit 99 Minuten Laufzeit. 14 Euro. Verlag: Oetinger Audio.