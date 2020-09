tiere und Natur auf der Leinwand : Palle ist wieder da

Alle Jahre wieder kommt das GreenScreen-Festival im September. Doch diesmal ist einiges anders.

07. September 2020, 18:26 Uhr

Hallo liebe Leserinnen und Leser! Ich bin Palle, ein Papageitaucher und das Maskottchen des Naturfilmfestivals GreenScreen in Eckernförde. In der Festivalzeit stelle ich, wie jedes Jahr, Fragen an die Biologin Franziska Clauss. Aber dieses Jahr ist ja wegen der Covid-19-Pandemie (kurz immer nur „wegen Corona“) alles anders.

Hallo Franziska, kann denn wegen Corona dieses Jahr überhaupt ein Naturfilmfestival stattfinden? Palle

Franziska: Hallo Palle, das ist ja schön, dass wir uns wiedersehen – und nicht ALLES anders ist in diesem Jahr. Leider hast du recht, auch das Naturfilmfestival ist von Corona betroffen. Aber vielleicht ist es für Kinder dieses Jahr aber sogar besser als sonst, denn vieles läuft digital, also am Computer, und es gibt Vorführungen in vier Städten.

In Eckernförde werden dieses Jahr nur an zwei Orten Filme gezeigt: in der Nicolai-Kirche und in Carls Eventlocation. Nicht nur fünf Tage, sondern zwei Wochen lang bis zum 20. September.

Danach geht das Festival mit 32 Filmen auf Tour und ist vom 21. September bis 15. Oktober in Kinos in Kiel, Schleswig, und Rendsburg zu Gast. Alle Festival-Infos findet ihr im Internet unter www.greenscreen-festival.de – dort gibt es auch jeden Tag einen anderen Film online. Morgen kannst du dort zum Beispiel einen Film über Igel sehen.

GreenScreenpr/Angela Graas

Palle: Puh, danke, Franziska, das war aber viel Information. Ich habe verstanden, dass man dieses Jahr überall gut Filme ansehen kann, jeden Tag einen anderen – und den Rest finden wir online. Aber ich hätte da schon mal eine Frage:

Warum gilt der Herbst als Igelzeit? Palle

Franzika: Das ist eine gute Frage, denn viele denken, dass Igel im Herbst vermehrt zu sehen sind, weil sie das Obst fressen, das jetzt runterfällt. Manchmal werden sie sogar mit aufgespießtem Apfel dargestellt, als wenn sie sich einen Vorrat anlegen wollen.

Das ist alles nicht richtig, denn Igel gehören zu den Insektenfressern. Sie sind deshalb oft unter Obstbäumen, weil sie dort Tiere wie Laufkäfer, Larven von Nachtschmetterlingen und sonstige Insekten finden. Und davon brauchen sie viel, denn sie halten Winterschlaf und müssen sich jetzt Fettreserven anfressen.

Igel leben als Einzelgänger und sind überwiegend in der Nacht aktiv. Immer mehr kommen sie in menschliche Siedlungen. Hier finden sie in Gärten einen geschützten Lebensraum, Nahrung und Unterschlupf. Leider lauert hier aber auch die größte Gefahr: der Autoverkehr. Igel sind gern auf der aufgewärmten Straße und laufen bei Gefahr nicht weg, sondern rollen sich zusammen. Das ist sinnvoll beim Fuchs-Feind, aber nicht beim Auto.

GreenScreenpr/Angela Graas

Igel paaren sich zwischen Juni und August. Nach etwa 35 Tagen Tragzeit kommen vier bis fünf daumengroße blinde Igelbabys zur Welt mit rund 100 weißen Stacheln, die noch unter einer Haut liegen. So tun sie den Mamas auch nicht weh. Erwachsene Igel haben hingegen 6000 bis 8000 Stacheln. Nach zwei Wochen öffnen sich Ohren und Augen, nach sechs Wochen müssen sie schon allein auf Futtersuche gehen.

Jetzt wiegen sie 300 Gramm, müssen aber zu Beginn des Winterschlafs mindestens 500 wiegen. Spätgeborene Igel haben nur noch wenige Tage Zeit, um ihr Gewicht fast zu verdoppeln. Deshalb sind sie im Herbst oft auch schon tagsüber unterwegs und man sieht sie häufiger. So kam es dazu, dass der Igel Symboltier für den Herbst wurde. Mehr über Igel können du, Palle und die Leserinnen und Leser morgen im GreenScreen-Online-Film „Igel unter uns“ lernen.