Basteln für Ostern : Ostereier mit Gummibändern und Blüten

Ostereier bunt zu bemalen, hat Tradition. Doch nicht nur mit dem Pinsel lassen sich die Eier verzieren. Mit einer einfachen Technik werden deine Ostereier dieses Jahr zum Hingucker am Osterstrauch.

Die Wangen blähen sich auf. Dann entsteht ein lustiges Quietschgeräusch und der Inhalt des Eies schießt in die Schüssel. Ostereier auspusten ist eine lustige Angelegenheit. Die meisten Leute bemalen sie anschließend mit Farbe. Du kannst deine Ostereier aber auch mit Gummibändern, Blüten und Zitronensaft gestalten. Also ran an die Eierkartons und los ...

