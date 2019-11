Kinotipp : Operation Weihnachtshexe

Avatar_shz von Barbara Leuschner

02. November 2019, 00:00 Uhr

Paola ist tagsüber Lehrerin an einer Grundschule in Italien. Von Mitternacht bis um acht Uhr morgens aber verwandelt sie sich in die Weihnachtshexe Befana – und das schon seit ewigen Zeiten. Sie ist es, die den Kindern die Weihnachtsgeschenke bringt und nicht dieser Weihnachtsmann! Doch davon ahnt niemand etwas, glaubt Paola.

Little Dream Entertainment

Als sie jedoch eines Morgens entführt wird, ist ihr schnell klar, dass ihr jemand auf die Schliche gekommen ist. Der Spielzeughersteller Mr. Johnny hat nämlich noch eine Rechnung mit ihr offen – und das schon seit Kindertagen. Zum Glück haben sich sechs Kinder aus ihrer Schulklasse schon mit ihren Fahrrädern auf den Weg gemacht, um sie zu suchen. Schnell wird ihnen aber klar, dass sie sich in ein ganz schön waghalsiges Abenteuer begeben haben...

Little Dream Entertainment

Ob es den Kindern gelingt, ihre Lehrerin zu befreien und damit das Weihnachtsfest zu retten, das erfährst du in dem turbulenten Film „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“ ab nächsten Donnerstag im Kino. In Italien ist „La Befana“ – die Weihnachtshexe – so bekannt wie bei uns der Nikolaus. Also, warum nicht einmal Geschenke vom Besen statt vom Weihnachtsschlitten?