Buchtipp : Opa und der Wasserkocher

Avatar_shz von Ina Reinhart

20. Oktober 2020, 19:49 Uhr

In dem Buch „Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat“ baut der Opa ganz schön viel Mist. Als der Opa noch klein war gab es noch nicht diese neumodischen Wasserkocher, die heute fast jeder in der Küche stehen hat. Bei denen muss man nur auf einen Knopf drücken, und schon kocht das Wasser und ist heiß. Früher hat man einen Metallkessel gehabt, den man auf den Herd stellen musste, um einen Tee trinken zu können. Und „Zack“ stellte der Opa den brandneuen Wasserkocher auf den Herd, um einen Tee für die Oma zu machen.

Diese kleine „Fortsetzung“ von dem Buch „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputtgemacht hat“ ist von Marc-Uwe Kling. Es ist richtig witzig formuliert und sehr originell.



Marc-Uwe Kling, „Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat“. Ab 6 Jahren. 72 Seiten. 12 Euro. Verlag: Carlsen.