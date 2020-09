Kinotipp : Ooops – Neue Abenteuer auf der Arche Noah

Avatar_shz von Barbara Leuschner

19. September 2020, 07:14 Uhr

Seit Monaten dümpelt die Arche Noah schon auf dem Wasser und noch immer ist kein Land in Sicht! Langsam wissen nun auch die Köche – Nestrier Dave und Grymp Kate – nicht mehr, was sie den hungrigen Tieren noch auftischen sollen. Zu allem Übel passiert Dave auch noch ein Missgeschick und die letzten Vorräte landen im Meer.

Ulysses Films, Fabrique d’Images and Moetion Films

Aber es kommt noch schlimmer: Daves Sohn Finny und Kates Tochter Leah, die sich heimlich in den Vorratsraum geschlichen hatten, gehen mit über Bord!

Zum Glück können Nestrier aus allem etwas bauen und Grymps sind mutig und waghalsig. Auf ihrem selbst gebauten Floß versuchen Finny und Leah mit gesetztem Segel, die Arche einzuholen. Doch einem heftigen Sturm kann das kleine Floß nicht standhalten – und so werden die beiden getrennt.

Ulysses Films

Während Finny, der sich unter Wasser wie ein Fisch bewegen kann, tief unten im Meer auf eine ganze Kolonie von Nestriern trifft, strandet Leah auf einer wunderschönen Insel. Werden die beiden Freunde wieder zueinander finden? Und was wird passieren, wenn die Arche die Insel entdeckt? Denn die Nestrierkolonie befindet sich direkt unter der Insel und deren Anführerin Patch ist davon überzeugt, dass die Fleischfresser auf der Arche sie alle auffressen werden!

Antworten auf diese Fragen bekommst du ab kommenden Donnerstag im Kino in dem actionreichen Animationsfilm „Ooops! 2 – Land in Sicht“. Wenn du den ersten Teil „Ooops! Die Arche ist weg“ schon kennst, dann kannst du dir sicher auch schon denken, in wie viele Abenteuer Finny und Leah wieder stolpern werden. Ach ja – und dann bricht auf der Insel auch noch der Vulkan aus!