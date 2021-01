Berlin Fashion week : Online Mode gucken

Laufstege und Models ohne Publikum: Auch die Modewoche in Berlin ist in diesem Jahr ganz anders als sonst.

18. Januar 2021, 18:05 Uhr

Berlin | Models gehen über den Laufsteg und präsentieren die neuste Mode. Am Rande sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer in langen Reihen. So geht es normalerweise bei einer Modenschau zu. Doch in der Corona-Krise ist alles anders. Die Berliner Modewoche findet dieses Jahr überwiegend online statt.

Das Publikum sitzt also vor dem eigenen Bildschirm. Gestern ging es los. Das Schöne: Jeder, der sich für Mode interessiert, kann dieses Jahr zugucken. Unter www.mbfw.berlin sollen die großen Shows übertragen werden, auf Instagram findest du sie unter derberlinersalon und mbfw.berlin.

Trotzdem kommen für die Veranstaltungen natürlich Menschen zusammen: Models, Designer, Mode-Unternehmer, Reporter und andere Mitarbeiter. Sie müssen sich an bestimmte Vorgaben halten, wie zum Beispiel die Abstandsregel. Außerdem gibt es Corona-Tests und Systeme zur Belüftung der Räume.