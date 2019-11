Frozen : Olaf und Elsa sind zurück

Der neue „Eiskönigin“-Film läuft derzeit im Kino. Wir erklären euch, wer mit der Geschichte Geld verdient.

Avatar_shz von Doreen Garud/dpa

20. November 2019, 17:57 Uhr

Ravensburg/München | Eiskönigin Elsa und ihre Schwester Anna wirbeln wieder durch die Kinos. Denn gerade ist der Disney-Film „Die Eiskönigin 2“ gestartet. Mit dabei ist wie schon im ersten Teil des Films auch der Schneemann Olaf. Und natürlich Annas Freund Kristoff und dessen Rentier Sven.

dpa/Disney

Doch nicht nur im Kino tauchen Elsa und ihre Freunde auf. Sie erscheinen auch auf Kissen und Rucksäcken, auf Adventskalendern und Schminktischen, auf Brotboxen und Haarspangen, sogar auf Müslis und Joghurts. „Olaf ist dabei der heimliche Star“, sagt Katrin Seemann von der Firma Ravensburger. Ihre Firma hat Puzzles, Bastelprodukte, Spiele und vieles mehr mit den Figuren hergestellt.

Warum aber machen die Firmen das? Das kann der Anwalt Thomas Glückstein gut erklären. „Firmen wie Ravensburger hoffen, dass so ihre Produkte häufiger gekauft werden“, sagt er. Denn viele Kinder kennen die Eiskönigin und mögen sie. Sehen sie dann ein Produkt wie etwa ein Spiel mit den Figuren drauf, freuen sie sich und kaufen es vielleicht eher, als wenn die Figur nicht drauf wäre.

dpa

Doch diese Firmen sind nicht die einzigen, die mit der Eiskönigin Geld verdienen. Auch das Film-Unternehmen Disney hat etwas davon. „Denn niemand darf einfach so ,Die Eiskönigin’ oder ,Frozen’ auf sein Produkt schreiben“, sagt Thomas Glückstein. Disney hat nämlich Rechte an dem Titel und den Zeichnungen der Figuren. Also ist nur Disney berechtigt, diese zu verwenden. Will nun eine andere Firma etwa eine Olaf-Figur herstellen, muss sie Disney fragen. Selbst wenn jemand ein Theaterstück zum Thema Eiskönigin aufführen will, ist das nötig. „Disney kann das erlauben, bekommt aber Geld dafür“, sagt Herr Glückstein. Das nennt man eine Lizenz.

Für das Film-Unternehmen sind all die Fan-Artikel sogar doppelt interessant! Denn wenn etwa eine Schülerin jeden Tag mit einem Elsa-Rucksack rumläuft, macht sie die ganze Zeit Werbung für den Film. So kommen dann vielleicht noch mehr Leute ins Kino – und Disney verdient auch an den Kinotickets.