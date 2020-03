So sehe ich das : Nur keine Panik!

„Lasst das Hamstern!“ sagt KiNa-Reporterin Jonna. Ihre Meinung: Mit Vernunft überstehen wir die Coronakrise.

von Jonna Dabelstein

17. März 2020, 07:59 Uhr

Tremsbüttel | Coronavirus – das Thema steht weltweit jeden Tag in den Medien. Es gibt mittlerweile fast alle halbe Stunde eine neue Meldung. Kindergärten und Schulen machen zu, Grenzen schließen. Es gibt so viele Informationen, die wir alle aufnehmen und verstehen müssen.

Hysterie macht Angst

Aber sollte man mit dem Strom der panischen Menschen mitschwimmen und Hamstereinkäufe machen? In was für eine Panik die Menschen geraten, von heute auf morgen den ganzen Laden an Desinfektionsmittel aufzukaufen. Ehrlich gesagt, macht mir das Angst, diese Massenhysterie.

Bei den meisten Menschen bewirkt der Coronavirus zwar nur einen harmlosen Verlauf, ähnlich einer Erkältung oder höchstens einer Grippe. Bei den Sicherheitsvorkehrungen, den Schließungen der Schulen, Kitas und Grenzen, geht es aber um den Schutz der Risikogruppen. Die Krankheitswelle soll langsamer werden, damit sich die Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen auf die schwereren Fälle vorbereiten können. Denn eine riesige Welle von Intensivpatienten wäre ein Problem für die Krankenhäuser.

Allerdings wird die Versorgung der Menschen nicht so schwierig werden, dass sich die Leute mit Vorräten eindecken müssen. An dieser Stelle appelliere ich an den Verstand der Menschen. Was bringt es, dreißig Packungen Klopapier, zwanzig Kilo Nudeln und Reis einzukaufen? Wenn die Leute die leeren Regale sehen, denken sie, dass sie keine Nahrungsmittel mehr bekommen und schon wird sich an der Kasse um Klopapier geprügelt. Wenn man mich fragt: purer Egoismus! Die Menschen denken nur an sich.

Zusammen hat man bekanntlich die besten Ideen Jonna Dabelstein

Na klar finde ich die Entwicklung auch beängstigend. Aber diese Situation ist für jeden neu. Ist es nicht wichtig, dass wir zusammen Lösungen finden, und jeder sich selbst ein bisschen zurücknimmt? Gerade in der heutigen Zeit, wo Konsum ein immer größeres Thema wird. Man könnte fast meinen, dass das Virus ein Schicksal ist, welches uns bewusst machen soll, dass wir dankbar sein sollten für das, was wir haben, und was für ein Geschenk das Leben ist.

Es bleibt nur die Frage, ob die Menschen diese Chance nutzen und zusammen versuchen das ungewisse Problem zu lösen oder es ein Überlebenskampf wird. Ich hoffe sehr, dass die Menschheit vernünftig wird und sich zusammenreißen kann, denn zusammen hat man bekanntlich die besten Ideen.