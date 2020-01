Handball : Noch zwei Tests bis zum großen Turnier

Bald startet die Handball-Europameisterschaft.

03. Januar 2020, 17:37 Uhr

Frankfurt/Main | Weniger als eine Woche dauert es noch, bis die Europameisterschaft der Handball-Männer beginnt. Die deutsche Mannschaft ist mit dabei! Doch ehe es losgeht, muss das Team noch zwei Test-Spiele bestehen.

Am Samstag treten die deutschen Handballer gegen das Team aus Island an. Am Montag treffen sie dann auf die Sportler aus Österreich. Der deutsche Trainer will sich dabei seine Mannschaft weiter anschauen. Im Moment besteht sie noch aus 17 Spielern, er muss sie aber für die EM noch auf 16 Spieler verkleinern. Der Kapitän der deutschen Mannschaft hofft darauf, am Ende des Turniers den Europameister-Titel zu holen. „Das ist ein sehr, sehr großes Ziel von mir“, sagte Uwe Gensheimer.