Buchtipp : Nikos ganz normale außergewöhnliche Nachbarn

von dpa

18. Juli 2019, 17:28 Uhr

Deine Nachbarn siehst du oft. Aber siehst du sie auch wirklich, lernst sie kennen? Nico jedenfalls ist aufgefallen, dass jeder Mensch etwas Besonderes an sich hat, das ihn interessant macht. Nico lebt in einer spanischen Küstenstadt und stellt dir in dem Buch „Meine ganz (außer)gewöhnlichen Nachbarn“ genau diese vor, mit großen Bildern und kurzen Texten: Da ist Mike, der es nie eilig hat. Ihn macht es glücklich, mit seinem Surfbrett auf den Wellen zu reiten. Die zehnjährige Jule gibt niemandem ein Küsschen, selbst wenn man ihr eine große Tüte Süßigkeiten schenkt: „Dass sie einen nicht küsst, heißt aber übrigens nicht, dass sie einen nicht mag oder dass sie sich nicht über die Süßigkeiten freut!“ Auf dem Bild dazu siehst du Jule, wie sie ihre Hände in die Seiten stemmt und selbstbewusst guckt.

Du begegnest auch Keiko, die mit ihren geschickten Händen Dinge aus Ton töpfert. Lolo mit dem roten Schal füttert regelmäßig im Park die Vögel. Nicht zu vergessen ist Daniela, die jeden Tag Besuch von Straßenkatzen bekommt. Damit die warme Pfoten haben und die Möbel von Kratzern verschont bleiben, zieht Daniela ihnen weiße, selbstgestrickte Söckchen an.

Mach dich doch auch einmal auf die Suche und forsche bei den Menschen in deiner Umgebung nach verborgenen Talenten, Hobbies oder Eigenschaften. Tatsächlich steckt in jedem von uns etwas Außergewöhnliches. Du wirst staunen.

Mikel Casal, „Meine ganz (außer)gewöhnlichen Nachbarn“. Ab 5 Jahren. 48 Seiten. 15 Euro. Verlag: Prestel.