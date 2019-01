Kina-Reporter : Nike trifft die The-Voice-Stars

Die Sieger der Casting-Show The Voice of Germany sind auf Konzert-Tour. Kina-Reporteirn Nike (13) war dabei - und nutzte die Zeit für Selfies und Interviews.

von Nike Mumm

07. Januar 2019, 17:57 Uhr

Für jeden, der die „The Voice Of Germany“-Folgen schaut, ist diese Konzerttour, die kurz nach der Fernsehshow begonnen hat, das absolute Highlight. Dabei treten sowohl die vier Finalisten Samuel Rösch, Benjamin Dolic, Jessica Schaffler und Eros Atomus Isler auf, als auch zwei zusätzliche, von den Zuschauern gewählte Sänger, James Smith Jr. und Linda Alkhodor. Insgesamt sind 20 Konzerte in ganz Deutschland und Österreich innerhalb von 24 Tagen geplant.

Am Freitag war ich auf einem dieser Konzerte in Oldenburg. Besonders aufgefallen ist mir, dass die Sänger live viel lockerer wirken, als bei den Fernsehübertragungen. Als Zuschauer hat man gespürt, dass ihnen das Konzert wirklich Spaß macht und jeglicher Wettbewerbsdruck von ihnen abgefallen ist. Sehr beeindruckend war die Akustik in der Konzerthalle! Die Stimmgewalt der Sänger wirkte da live noch viel intensiver als in den Fernsehübertragungen.

Besonderen Beifall des Publikums ernteten Jessica und Eros für ihre Soloauftritte, aber auch James, der schon die Jury von The Voice mit seinen Tanzeinlagen überzeugte, bekam eine extra Portion Applaus.

Ein weiteres Highlight waren die Outfits der Musiker, die auf die Songinhalte und die Persönlichkeiten abgestimmt waren. Eros brachte zum Beispiel ein bisschen Lagerfeuer-Feeling auf die Bühne, indem er sich in Latzhose und Holzfällerhemd mit einigen Bandmitgliedern nach vorne an den Rand der Bühne setzte und den Song „Roxanne“ performte. Die Sänger mischten sich auch mal unter die Zuschauer, aber noch näher kam man ihnen beim anschließenden „Meet and Greet“. Bei dem Treffen mit den Voice-Stars hatte eine Handvoll Zuschauer die Möglichkeit, den Sängern ganz nah zu kommen und sich mit ihnen zu unterhalten. Dadurch war es ganz leicht, Autogramme und Fotos zu ergattern.

Ich hatte sogar noch ein Interview mit dem Flensburger Eros Atomus Isler verabredet, das ihr morgen auf der Kina-Seite lesen könnt.