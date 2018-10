Mit Video : Nike bei den Alpakas: Es ist Zeit für ein Alpaka-Emoji

Alpakas sind so etwas wie das Trendtier 2018. Kina-Reporterin Nike recherchiert auf einer Alpaka-Farm, warum diese Tiere so „in“ sind.

von Nike Mumm (Text) / Anna Korehnke (Fotos/Video)

01. Oktober 2018, 08:45 Uhr

Ich war total aufgeregt! In meinem Kopf schwirrten ganz viele Fragen herum. Spucken Alpakas? Wie flauschig sind sie wirklich? Ob sie mich mögen? Als ich auf den Hof kam, wurde ich gleich von drei Alpakas begrüßt, die auf einer Koppel fangen gespielt und sich in den Hals gebissen haben. Ich war beeindruckt! So niedlich habe ich sie mir vorher nicht vorgestellt.

Alpakas kommen ursprünglich aus Südamerika, fühlen sich aber auch in Schleswig-Holstein auf dem Hof von Heike Steffensen super wohl. Sie fressen Mais, Blätter, Karotten, manchmal ein Stück Brot und ihr spezielles Trockenfutter.

Drei der zwölf Alpakas sind gerade mal drei Monate alt. In diesem Alter fressen die Kleinen allerdings noch nichts, sondern werden von ihrer Mutter gesäugt. Alpakas sind Pflanzenfresser, fressen also kein Fleisch. Sie sind zwar mit den Kamelen verwandt. Aber eigentlich ähneln sie mehr den Pferden, finde ich. Die weiblichen Alpakas werden nämlich auch Stuten genannt, die männlichen Hengste und die kleinen Fohlen. Die Tragzeit der Stuten dauert, ebenso wie bei Pferden, elf bis zwölf Monate.

Die weichste Wolle der Welt



Die Alpakas werden einmal im Jahr geschoren. Ihre Wolle ist ganz besonders – die weichste, die es gibt. Das Besondere an dieser Wolle ist, dass sie nicht fettet, wie zum Beispiel Schafswolle. Zusätzlich ist sie gut für Allergiker und Asthmatiker. Sie ist nie zu warm oder zu kalt, weil sie sich gefühlt den Temperaturen anpasst. Deshalb haben Alpakas auch kein Winterfell.

Aus der Alpakawolle entsteht Fleece, und Heike Steffensen stellt damit unter anderem Bettdecken und Kopfkissen her. Ich halte etwas geschorene Alpakawolle in den Händen. Sie ist unglaublich weich und warm.

Alpakas gelten auch als „stubenrein“, da sie sich einen Platz als Klo aussuchen, der von allen Alpakas genutzt wird. Der Alpaka-Kot gilt als bester Dünger.

Die Alpakas haben alle einen Namen. Heike Steffensen gibt sich viel Mühe damit. Sie beobachtet ihre Tiere sehr lange und legt dann, anhand ihres Verhaltens, den Namen fest. Das ,,Star-Alpaka“ auf dem Hof ist das Fohlen Morle. Ein anderes wird wegen seines dominanten Verhaltens Conchita genannt.

Alpakas brauchen Gesellschaft



Für Heike Steffensen ist der liebevolle Umgang mit ihren Alpakas sehr wichtig. Wenn sie Tiere verkauft, achtet sie darauf, dass die zukünftigen Besitzer sich einig sind und zwei oder mehr aufnehmen wollen, denn Alpakas sind Herdentiere. Außerdem ist für die Alpaka-Mama wichtig, dass die Tiere liebevoll behandelt werden und immer genügend Auslauf haben. Nur, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, würde Heike Steffensen verkaufen.

Morle, Conchita und die anderen Alpakas mögen es gar nicht gern, wenn jemand im Dunklen mit einer Taschenlampe auf sie zukommt, weil sie dann nicht wissen, wer da kommt und einen Angriff fürchten. ,,Dann würden sie vielleicht sogar einen Menschen angreifen“, erklärt Frau Steffensen. Alpakas erkennen ihren Besitzer und andere vertraute Gesichter. Bei den Personen sind sie dann ganz entspannt und zutraulich. Es ist ein richtig tolles Gefühl, dass sie am Ende von sich aus sogar zu mir kommen. Das Gerücht, dass Alpakas keine Neon-Farben mögen, ist übrigens nicht wahr. Und spucken tun sie im Gegensatz zu Lamas nur untereinander.

Warum Alpakas das Trendtier 2018 sein sollen, weiß auch Heike Steffensen nicht genau. Ich kann gut nachvollziehen, warum Alpakas so im Trend liegen: Alpakas haben tolle Eigenschaften und sie sind so unglaublich süß! Mit Sicherheit lässt das langersehnte Alpaka-Emoji nicht lange auf sich warten!