Fridays for Future : Niemand ist zu klein für Klima-Demos

Beim Protest von Fridays for Future machen immer mehr Menschen in jedem Alter und in aller Welt mit

von Ina Reinhart

20. September 2019, 18:06 Uhr

Joldelund | Niemand ist zu jung, um sich für etwas einzusetzen. Das sieht man daran, dass Greta Thunberg mit nur 16 Jahren eine weltweite Bewegung gegen den Klimawandel geschaffen hat. Gestern war ein großer Aktionstag von Fridays for Future. Millionen Menschen streikten fürs Klima.

Dass kein Ort zu klein für eine Klima-Demonstration ist, zeigten die Demonstranten in Joldelund im Kreis Nordfriesland. Dort gingen 22 Menschen und ein Hund auf die Straße, um für die Umwelt zu demonstrieren.

Ina Reinhart

„Rettet Olaf“, hatte Bela (Foto, Mitte) auf sein Schild geschrieben – und meinte damit natürlich den Frozen-Schneemann, aber auch all die Eisberge in kalten Gegenden der Erde, die durch die Klima-Erwärmung schmelzen. „Wir leben noch eine Weile auf dieser Erde“, sagte der Elfjährige, und deshalb möchte er helfen, die Umwelt zu schützen. Er hat auch seine Familie überzeugt, mitzumachen – seine Geschwister Liza (10, rechts im Bild), Lewe (8, links) und Erna (1), und Mutter Sandra.

Dass Fridays for Future jetzt auch viel Unterstützung von Erwachsenen bekommt, zeigt auch Juliane Schöfer (44), die die Joldelunder Demo organisiert hat. „Es ist überfällig, dass jeder einzelne, aber auch die Politik etwas tut“, meint Juliane.