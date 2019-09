Interview : Nico Santos: „Gute Musik ist immer cool“

Im Interview verrät der Sänger von „Rooftop“ und „Better“ den Kina-Reporterinnen Julie, Theresa und Helena, wie er mit einem Geburtstags-Geschenk berühmt wurde

04. September 2019, 18:11 Uhr

Neumünster | Nico Santos gehört zu den bekanntesten Musikern Deutschlands. Die meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend verbrachte er allerdings in Spanien – er ist auf Mallorca aufgewachsen. Nico schreibt Songs für sich und für andere Künstler. Gerade hat er mit Lena Meyer-Landrut die Single „Better“ aufgenommen – und beim RSH-Kindertag war er auch dabei. Dort haben ihn Julie, Helena und Theresa interviewt.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Ich wollte immer schon Musiker werden. Eine Zeit lang habe ich auch Fußball gespielt und das anfangs auch ziemlich gut, aber die Musik war immer wichtiger.

Welche Musikrichtung hörst du gerne?

Jede Musikrichtung. Ich bin eigentlich Fan von jedem Genre, das es gibt. Wenn die Musik gut ist, dann ist sie in allen Richtungen cool.

Du hast ja schon mit Mark Forster, Helene Fischer und Lena zusammen gearbeitet. Mit wem würdest du noch gern zusammenarbeiten?

International zum Beispiel mit Ed Sheeran, Justin Timberlake oder Stevie Wonder. In Deutschland habe ich auch schon einmal mit Sarah Connor zusammengearbeitet. Sie ist ein sehr großes Idol für mich. Und musikalisch auch Xavier Naidoo.

Welche Berühmtheit würdest du gerne mal treffen?

Ich glaube Ed Sheeran, weil er so ein Kumpeltyp ist. Der könnte mir vielleicht auch noch ein paar Songwriting-Tipps geben.

Welches deiner eigenen Lieder findest du persönlich am besten und warum?

Nicht, weil es die neueste Single ist, aber ich glaube „Better“, weil der Song spontan entstanden ist, erst vor eineinhalb Monaten. Der hat sich so gut eingefügt, dass wir wussten, das könnte die nächste Single werden. Dieses Lied höre ich mir privat am liebsten von meinen Songs an.

Dein Song Eres Perfecta war so etwas wie ein Überraschungserfolg. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, dieses Lied zu schreiben – und das dann auch noch auf Spanisch?

Das war mein erster Song, den ich selber geschrieben und aufgenommen habe. Der war damals in Spanien für meine allererste Freundin. Ich habe ihn ihr zum Geburtstag geschenkt, da ich nicht wusste, was ich ihr schenken sollte. Irgendwann ging das Video des Songs viral in Spanien. Dann hab ich gedacht, vielleicht sollte ich das auch mal in Deutschland probieren.

Was machst du vor deinem Auftritt als letztes?

Die Band und ich machen immer eine Runde, und jeder erzählt, was er heute schön fand oder auf was er sich freut. Für uns am wichtigsten ist, dass die Leute gute Laune haben, weil wir dann auch gute Laune haben. Das ist das coolste, wenn man den Leuten einen schönen Tag gibt. Sowas vergisst man nicht.

Was sind deine Hobbys außer Singen?

Ehrlich gesagt, habe ich nicht so viele Hobbys. Alle meine Hobbys haben mit Musik zu tun. Sonst spiele ich gerne Fußball. Meine Familie wohnt auf Mallorca. Wenn ich die besuche, gehe ich oft an den Strand.

Du gehst ja bald auf Tour. Worauf freust du dich am meisten?

Ich glaube, einfach auf die Zeit mit der Band und mit der Crew, dass man jeden Tag eine neue Stadt sieht. Es ist echt verrückt, wie verschieden die Leute in anderen Städten sind. Es macht immer sehr viel Spaß, diese unterschiedlichen Menschen kennen zu lernen. Und dann natürlich auch die Songs diesen Leuten vorzuspielen.