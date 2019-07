TIERE : Neues Zuhause für die kleine Wölfin

von Ina Reinhart

10. Juli 2019, 18:37 Uhr

Dresden/Nindorf-Hanstedt | Diese kleine Wölfin sieht aber knuffig aus! Sie hat ein flauschiges grau-braunes Fell und guckt neugierig. Eigentlich sollte es gar keine Fotos von dem Tier geben. Denn die etwa vier Wochen alte Wölfin lebte mit ihrem Rudel in freier Natur. Vor einem Monat wurde sie aber von Waldspaziergängern im Bundesland Sachsen gefunden. Fachleute vermuten, dass sie ihre Mama verloren hat. Mittlerweile lebt die kleine Wölfin in einem Tierpark in Niedersachsen. Dort wird sie auch bleiben. Denn Wölfe brauchen ihr Rudel, um in der freien Natur zu überleben.