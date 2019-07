Lesen : Neues für Potter-Fans

In neuen E-Books wird verraten, woher die Ideen für Hogwarts’ Schulfächer stammen.

von dpa

01. Juli 2019, 13:12 Uhr

London | Verwandlung, Verteidigung gegen die dunklen Künste und Zaubertränke: So heißen die Schulfächer von Harry Potter und seinen Freunden an der Hogwarts-Schule.

Die Geschichten über den berühmten Zauberer hat sich die Autorin Joanne K. Rowling ausgedacht. Aber einige Einfälle hatte sie nicht selbst. Denn vor vielen Jahrhunderten haben manche Menschen geglaubt, dass man wirklich hexen kann. In Büchern aus dieser Zeit steht zum Beispiel geschrieben, wie sich Menschen in Schlangen oder Löwen verwandeln könnten. So wie die Zauberer das in den Harry-Potter-Büchern machen.

Die Autorin Joanne K. Rowling hat sich also von einigen Geschichten von früher inspirieren lassen. Das hat schon eine Ausstellung in der britischen Hauptstadt London gezeigt. Jetzt gibt es auch elektronische Bücher, die sich damit beschäftigen. Die ersten beiden sind nun als elektronische Bücher erschienen. Sie heißen „Eine Reise durch die Welt von Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste“ und „Eine Reise durch die Welt der Zaubertränke und Kräuterkunde“. Fans wissen natürlichsofort, dass die Bücher nach den Hogwarts-Fächern geordnet sind. Zwei weitere erscheinen im Juli und August. Dann geht es um Wahrsagen und Astronomie sowie umd die Pflege magischer Geschöpfe.