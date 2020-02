Kika-Talente : Neue Musiker-Freunde

Bei der Kika-Show „Dein Song“ trifft Markus (18) aus Kaltenkirchen viele musikbegeisterte Jugendliche.

von Ina Reinhart

19. Februar 2020, 17:38 Uhr

Kaltenkirchen/Wiesbaden | Markus singt, spielt Klavier und Percussions und komponiert eigene Songs. Das alles ist eine gute Grundlage für das, was er am liebsten macht: Musik aufnehmen. „Die Tontechnik steht bei mir im Mittelpunkt“, sagt der 18-Jährige aus Kaltenkirchen im Kreis Segeberg. So wollte er auch erst den perfekten Song haben, um bei „Dein Song“ mitzumachen.

„Ich hatte die Show schon öfter gesehen und fand sie ganz cool“, sagt Markus. Aber es dauerte einige Zeit, bis er endlich den Song komponiert hatte, mit dem er sich bewerben wollte. „Dieses eine Gefühl“ heißt er. Er schickte eine Audio-Aufnahme und ein Video mit ein.

Andreas Enderlein/Dein Song

„Ein oder zwei Monate nachdem ich die Bewerbung abgeschickt hatte, habe ich nichts gehört“, erinnert sich Markus. Als er gerade auf Klassenfahrt in Hannover war, kam der Anruf. Große Freude!

Im Sommer waren dann die Dreharbeiten in einem tollen Schloss in Wiesbaden. Der Auftritt vor der Jury, mehrere Interviews, da war immer etwas los. „Ich habe gelernt, wie es beim Fernsehen zugeht und Tipps von den Juroren bekommen“, freut sich Markus. Doch das Beste war, dass er viele junge Musiker kennengelernt hat. 19 Teilnehmer von zehn bis 18 Jahren waren es. „Wir sind richtig gute Freunde geworden“, sagt Markus. Mit Liam hat er danach sogar ein weiteres Projekt begonnen, das Lied „1000 Kilometer“ werden sie am 28. Februar veröffentlichen.

Wenn du am Donnerstag die neue Folge von „Dein Song“ siehst (19.25 Uhr auf Kika, in der ZDF–Mediathek oder auf kika.de), findest du heraus, ob Markus in die nächste Runde kommt und nach Ibiza fährt oder sogar mit der Wildcard direkt ins Finale kommt.