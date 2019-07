DLRG : Neptun-Taufe für junge Retter

Eklig, aber witzig: So ist ein Ritual bei den DLRG-Schwimmer, das Kina-Reporterin Nike (13) selbst miterlebt hat.

von Nike Mumm (13)

01. Juli 2019, 18:00 Uhr

Glücksburg | Angeekelte Wachgänger, schadenfrohe DLRG-Mitglieder und lachende Zuschauer tummelten sich am Wochenende am Strand in Glücksburg-Sandwig. Dort wurden nämlich nicht nur hundert Jahre DLRG Glücksburg gefeiert, sondern es fand auch das Sommerfest mit der berüchtigten Neptuntaufe statt.

Farben des Meeres und Schaumkronen

Bei dieser Wachgängertaufe geht es darum, die DLRG-Wachgänger (also die, die in der Saison am Strand von Glücksburg Wache gehen werden) traditionell von Meeresgott Neptun persönlich in den Wachdienst einzuführen. Den Täuflingen wird im Voraus nicht erzählt, was auf sie zukommt. Es kursieren wilde Gerüchte über die Zeremonie, so dass ich mit einem sehr mulmigen Gefühl zum Strand kam. Zum Glück war ich nicht die einzige, die getauft wurde.

Mumm

Nachdem das Sommerfest offiziell eröffnet wurde, ging es auch schon los. Wir haben uns an die Wasserkante knien müssen und wurden mit ,,den Farben des Meeres“ bemalt. Zur Krönung wurde ein rohes Ei auf unseren Köpfen aufgeschlagen, und wir wurden mit Schaumkronen in Form von Sprühsahne dekoriert.

Dann kam es zum ekligen Teil: den Meeresspeisen. Ein Drei-Gänge-Menü erwartete uns. Dieses bestand aus kuriosen Esskombinationen verfeinert mit „Meeresfrüchten“, zum Beispiel Fisch, Meerrettich und Senf in einem Schokokuss. Das konnte fast niemand bei sich behalten.

Mumm

In jedem Gang sollte etwas aus dem Meer enthalten sein. Das bedeutet Fisch, Fisch und nochmal Fisch. Natürlich wurde niemand gezwungen, diese merkwürdigen Gerichte zu essen, sodass auch die Vegetarier mitmachen konnten. Die Alternativen waren aber auch nicht leckerer.

Der Meeresgott kommt im DLRG-Boot

Neptun, der Gott des Meeres ist sehr beschäftigt, deshalb lässt er gerne mal auf sich warten. Wir Täuflinge verbeugten uns im Wasser kniend und riefen immer wieder ,,Oh Neptun, oh komme!“, bis er sich endlich zeigte. Mit Nixen, Kapitän und Steuermann näherte er sich im DLRG-Motorboot dem Ufer. Unter den langen Bärten, Perücken und Kostümen konnten wir aber doch DLRG-Mitglieder erkennen.

Nacheinander wurden wir Wachgänger aufgerufen. Bis ich an der Reihe war, dachte ich nur darüber nach, welchen Taufspruch ich wohl bekommen würde. ,,Nike, knie nieder! Von Poseidon, Neptun und Seegras!“, rief Neptun. Also ist das Seegras jetzt mein „Patronus“. Drei Mal tauchte er meinen Kopf unter Wasser, bis ich mich offiziell als getaufter Wachgänger bezeichnen konnte.

Mumm

Um unsere Tauglichkeit zu beweisen, mussten wir alle abschließend um die erste Boje schwimmen. Danach war unser einziges Ziel, möglichst schnell Farbe, Eier und Sahne von unseren Körpern abzukriegen, was gar nicht so leicht war. Besonders der Gestank haftete Tage danach immer noch an mir. Aber unserer Taufurkunde stand nun nichts mehr im Wege. Zum Glück! Denn, wer bei der nächsten Taufe keine hat, muss erneut getauft werden. Deshalb ist mir meine Urkunde heilig!