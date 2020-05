Buchtipp : Mutig anders sein und die Welt verändern

Das Buch „Stories for Kids who dare to be different“ erzählt die Geschichten von großen und kleinen Helden.

von Lina Florescu

03. Mai 2020, 18:38 Uhr

Es gibt rund 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Doch nur wenige von ihnen haben den Mut, anders zu sein. Täglich gibt es Tausende Probleme und Ungerechtigkeiten, doch nur wenige Menschen haben den Mut, etwas zu verändern.

Das Buch „Strories for kids who dare to be different“ erzählt viele Geschichten von mutigen Helden, die Inspirierendes geleistet haben, wie Papst Franziskus. In dem Buch stehen aber nicht nur die Geschichten von berühmten und bekannten Menschen, sondern auch die von unbekannten, ganz normalen Kindern oder Erwachsenen, die vor vielen Jahren gelebt haben oder auch heute leben.

Die Geschichte von Andrea Dunbar zum Beispiel zeigt, dass die Herkunft nicht den Erfolg festlegt. Andrea Dunbar wuchs in einer armen Sozialsiedlung auf und bekam mit 17 ihr erstes Kind. Dennoch wurde sie eine erfolgreiche Schriftstellerin, deren Dramen sogar verfilmt wurden.

Thomas Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst, setzte ein Zeichen gegen Schwulenfeindlichkeit und altmodische Ansichten, indem er sich traute, sich so zu zeigen, wie er es wollte. Ihm begegnete viel Kritik und Hass, aber er gewann auch den European Song Contest.

Die junge Savanna Karmue begann mit sechs Jahren, sich über das Thema Herzleiden zu informieren und gründete den Wohltätigkeitsverein „Happy Heart Advice“. Sie ist ein Beispiel, dass man auch in jungen Jahren etwas Gutes für die Menschheit tun kann.

Ein kleines Mädchen erkrankte früh an einer schweren Krankheit, sodass sie ihre Arme und Beine kaum noch bewegen konnte. Sie gab aber trotz ihrer Krankheit nicht auf und folgte weiter ihrem Hobby, dem Nähen. Mit siebzehn gründete sie ihre eigene Firma. Auch heute bestehen diese noch diese Firma und stellt Stofftiere für Kinder her, die ihren Namen von der Gründerin, dem kleinen Mädchen, Margarete Steiff erhalten hat.

Das Buch ist voller inspirierender, aber auch trauriger Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt. Die Geschichten sind manchmal so besonders, dass man sie zuerst fast nicht glauben kann. Ich empfehle es ab acht Jahren.

Ben Brooks, „Stories for kids who dare to be different – Vom Mut anders zu sein“. 208 Seiten. 19,95 Euro. Verlag: Loewe.