Buchtipp : Morrigans neues Leben in der wundersamen Nevermoor-Welt

von Ina Reinhart

07. Mai 2019, 18:27 Uhr

Zu Hause hat Morrigan elf triste Jahre erlebt – ohne Freunde oder liebevolle Eltern. Doch dieses traurige Leben hat sie hinter sich gelassen, als sie nach Nevermoor kam. Nun feiert sie ihren zwölften Geburtstag im fantastischen Hotel Deucalion. Sie hat mit dem gleichaltrigen Drachenreiter Hawthorne einen guten Freund gefunden und mit ihrem Förderer Jupiter North und seinem Neffen Jack auch so etwas wie eine Familie.

Im ersten Band der Nevermoor-Saga schaffte Morrigan es sogar, in die „Wundersame Gesellschaft“ aufgenommen zu werden. Nur Kinder mit besonderer Begabung dürfen in die Schule der Gesellschaft gehen – und Morrigan hat die wundersamste Begabung von allen: Sie ist Wunderschmiedin.

Doch so wunderbar finden ihre Mitschüler und Lehrer dieses neue Mädchen nicht, denn der letzte Wunderschmied in Nevermoor hat viel Unheil angerichtet. Während ihre Mitschüler ihre Fähigkeiten im Drachenreiten, Hypnotisieren oder Kämpfen ausbauen, muss die junge Wunderschmiedin wieder um Anerkennung kämpfen. Gleichzeitig geschehen merkwürdige Dinge in Nevermoor.

Um die Nevermoor-Welt zu verstehen, sollte man mit dem ersten Band anfangen – es wäre sonst auch schade um die zauberhafte Geschichte, von der man gar nicht genug kriegen kann.

Jessica Townsend, „Nevermoor: Das Geheimnis des Wunderschmieds“. Ab 10 Jahren. 432 Seiten. 19 Euro. Verlag: Dressler.