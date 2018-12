Hörbuch : Mona und das geheime Waldhotel

von dpa

03. Dezember 2018, 19:53 Uhr

Stell dir einen großen Baum im Wald vor. Darin versteckt sich ein Hotel, in dem Ameisen, Maulwürfe und Waschbären Unterkunft finden. Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit wohnen im geheimen Waldhotel viele Gäste. Die halten hier Winterschlaf.

Darüber freut sich die Maus Mona, die dort als Zimmermädchen arbeitet. Wenn die Gäste schlafen, braucht sie nicht mehr so viel zu arbeiten und kann stattdessen mit ihrer Eichhörnchen-Freundin Tilda Eislaufen und Nüsse rösten. Doch dann passieren Dinge, bei denen sich Monas Fell sträubt. „Ein Winterwunder für Mona Maus“ heißt das Hörbuch, in dem Mona Mut zeigen muss. Denn es tauchen plötzlich unheimliche Spuren im Schnee auf. Stammen sie vielleicht von einem Dieb, der es auf die Futtervorräte des Hotels abgesehen hat? Und da ist eine weitere Gefahr: Es will überhaupt nicht mehr aufhören zu schneien. Wie kann da die nächste Lebensmittel-Lieferung eintreffen? Außerdem scheint Tilda sich draußen verirrt zu haben! Vorleser Andreas Fröhlich erzählt mit einer warmen Stimme, die sich wie eine Decke um deine Schultern legt. Er liest die Wintergeschichte so, dass die Tiere alle gut zu unterscheiden sind. Und wenn Andreas Fröhlich die unverschämte Kaninchen-Herzogin spricht, ist das richtig schön zum Kichern.

Kallie George, „Ein Winterwunder für Mona Maus“. Ab 6 Jahren. 2 CDs mit 169 Minuten Laufzeit. 12,95 Euro. Verlag: Sauerländer Audio.