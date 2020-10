Mode, Musik und Mundschutz

Liveband hinter Plexiglas und Spiele mit Abstand statt wildem Tanz: So feiern Kina-Reporter in diesen Zeiten.

Avatar_shz von Ina Reinhart

18. Oktober 2020, 16:06 Uhr

Steinbergkirche | Auf den Presseball auf dem Scheersberg haben sich schon alle jungen Reporter gefreut. Jeder hat sich schick angezogen, manche trugen Kleider oder Hemden. In diesem Jahr war der Presseball aber sehr besonders, denn wir feierten den zehnten Geburtstag vom Kina-Seminar.

Wegen Corona mussten wir Masken tragen, mit Abstand zueinander sitzen und durften nicht tanzen. Leider ging der Abend viel zu schnell vorbei, trotzdem hatten alle einen riesen Spaß.

Die wichtigen Gäste durften über den roten Teppich laufen und sich von der Pressefotografin Johanna fotografieren lassen.

Als alle gespannt auf ihren Plätzen saßen, begrüßten uns die Moderatorinnen Jula und Liv. Danach ist ein Trio mit Spuckschutz vor der Bühne aufgetreten. Sarina sang und spielte Gitarre, genau wie Sascha, und André spielte Cajón. Darunter waren auch bekannte Lieder wie zum Beispiel „Riptide“. Sascha erklärt, wie sie entscheiden, welche Songs sie spielen: „Wir haben eine Playlist, in die jeder von uns Songs rein machen kann, die ihm gefallen.“ Einen Bandnamen hat das Trio noch nicht. „Wir hatten schon ein paar Ideen, aber konnten uns noch nicht entscheiden“, erzählt Sascha.

Nach dem Auftritt spielten wir noch zwei Spiele. Zuerst Activity und danach haben wir in kleinen Teams versucht, den größten Turm aus Zeitungspapier zu bauen. Es war gar nicht so leicht, denn manche Türme waren instabil und sind umgekippt. Den höchsten Turm bauten Luxuan und Julian. Am Ende des tollen Abends sind alle erschöpft und zufrieden ins Bett gegangen.



