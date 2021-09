Experimentier-Tipp : Mit Wasserkraft geht’s vorwärts

Schafft es Kina-Reporterin Anna, das Wasserfahrzeug losdüsen zu lassen?

von Ina Reinhart

15. September 2021, 17:03 Uhr

Ich habe ein Auto mit Wasserantrieb mit dem Experimentierkasten „Water Power“ gebaut. Um das Auto zu bauen, musste man auf jeden Fall gut mitdenken, doch ich habe es versucht, und zum Schluss hat es auch geklappt.

Für den Fahrtest habe ich die Druckluftflasche halb voll gefüllt und dann am Auto festgedreht. Danach habe ich die Druckluftklammer vorne an der Wasserspritze befestigt. Das Auto schießt nicht nach vorne, wie es in der Anleitung steht, ist aber durch den Wasserantrieb ein Stück gerollt.

Danach habe ich einen Lastkahn aus den gleichen Bauteilen gebaut, aus denen das Auto besteht. Leider konnte ich das nicht ausprobieren, weil ich gerade keine Badewanne hatte.

Das Experiment war spannend, weil ich ein wenig selbst herausfinden musste, wie ich das Auto aufbauen musste. Und ich habe gelernt, dass man mit Wasserdruck etwas bewegen kann.