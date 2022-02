Olympische Winterspiele Mailand/Cortina 2026 : Mit Skistiefeln auf den Brücken Venedigs

Von China nach Italien: Beim Abschlussfest der Olympiade stellten sich die nächsten Gastgeber vor. Doch zuvor gibt es noch Olympische Sommerspiele. Wo die stattfinden, liest du hier.

Vier ganze Jahre müssen Sportfans warten, ehe es wieder Olympische Winterspiele gibt. Wo diese sein werden, steht schon lange fest: in Italien. Wer aus Deutschland vor Ort dabei sein will, hat es dann nicht so weit, denn das Land liegt in Europa. Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo Italien stellte sich bei der Abschlussfeier am Sonntag schon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.