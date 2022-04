Flucht aus der Ukraine : Mit Querflöte, Geige, Frettchen und Kanarienvogel in ein neues Leben

Anastassija und Jaroslava spielen Querflöte und Geige so gut wie nur wenige in ihrem Alter. Als in ihrem Heimatland Ukraine der Krieg ausbrach, flüchteten die beiden Mädchen. Wie es ihnen nun in ihrem neuen Zuhause in Berlin geht, liest du hier.

Als klar wurde, dass Jaroslava ihre Heimat verlassen muss, wusste sie sofort, was sie einpacken will. „Die Geige war das erste, was ich genommen habe, und dann mein Frettchen“, erzählt die Zwölfjährige. Vor wenigen Wochen flüchtete sie vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland. Hier geht sie in der Stadt Berlin nun auf eine besondere Schule: ein Mu...

