Buchtipp : Mit Qualle im Krankenhaus

von dpa

25. April 2019, 18:28 Uhr

Es ist nicht schön, krank zu sein. Manchmal bekommen Leute sogar eine schwere Krankheit und müssen ins Krankenhaus. Das passiert Max, genannt Qualle.

Erst hustet der Neunjährige so häufig, dass er sich wie eine Hustenmaschine vorkommt. Dann glüht er vor Fieber. Plötzlich liegt Qualle in einem Krankenhaus-Bett mit einer Art Plastiknadel in seinem Handrücken. An der Nadel hängt ein Schlauch, durch den flüssige Medizin in den Körper des Jungen tropft. Qualle hat eine Lungenentzündung. Er könnte heulen: Gerade haben die Ferien begonnen, und der Familienurlaub am Meer fällt nun aus. Zum Glück trägt Qualle seinen Spiderman-Lieblingspyjama. Das tröstet ihn ein bisschen. Die erste Zeit schläft er zwanzig Stunden am Tag, etwa so viel wie ein Koalabär.

Am vierten Tag geht es ihm schon etwas besser, und er lernt seinen Bettnachbarn Öner kennen. Der hatte wegen seines Asthmas keine Luft mehr bekommen und wurde mit dem Rettungswagen eingeliefert. Da ist Qualle erst mal ein bisschen neidisch.

„Qualle im Krankenhaus“ ist trotz des ernsten Themas eine lustig geschriebene Geschichte mit vielen Bildern. Du warst noch nie im Krankenhaus? Dann kann dir dieses Buch die Angst davor nehmen.

Lena Raubaum (Text)/ Sabine Kranz (Illu.): „Qualle im Krankenhaus“. Ab 7 Jahren. 80 Seiten. 12 Euro. Verlag: Obelisk.