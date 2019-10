Experimente : Mit Pepper Mint auf den Mars

von Helena Türk

20. Oktober 2019, 08:58 Uhr

Du experimentierst und baust gerne? Dann ist das Mars Abenteuer mit Pepper Mint genau das Richtige für dich. Mit diesem Experimentierbaukasten kannst du die Grundlagen des Magnetismus spielerisch lernen. Gemeinsam mit Pepper kannst du Magnetschleim herstellen, einen Kompass und einen kleinen Magnetaufzug bauen oder Pepper sogar fliegen lassen.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung wird von einer kleinen Geschichte begleitet, die in jedem Kapitel fortgeführt wird. Das meiste, was du für die sieben Experimente brauchst, ist in dem Set enthalten. Den Rest hat jeder zu Hause. Das Set besteht größtenteils aus Holz und ist somit stabil und umweltfreundlich. Wenn du mit den Experimenten fertig bist, kannst du die Rakete, die durch die Experimente vervollständigt wird, auch zum Spielen mit anderen Figuren verwenden.

Mir haben die Experimente viel Spaß gemacht und ich habe auch noch etwas dazugelernt. Ich kann das Spiel an alle Entdecker, Experimentierfreudige und Physikfans weiterempfehlen.



„Pepper Mint und das Mars Abenteuer“. Ab 7 Jahren. 24,99 Euro. Verlag: Kosmos.