Tiere : Milch für die Biber-Babys

Zwei Tierkinder brauchen Hilfe.

Avatar_shz von dpa

03. Juni 2020, 19:37 Uhr

Bad Hindelang | Hungrig saugen die Biber die Milch auf, die Stephanie Schwarz ihnen gibt. Die Tierpflegerin kümmert sich gerade um die beiden etwa einen Monat alten Tiere. Denn die Biber wurden am Wochenende aus einem Kanal in Bad Hindelang im Bundesland Bayern gerettet. Dort hingen sie in einem Gitter fest.

B. Liss/dpa

Wie man sich um die Jungtiere richtig kümmert, musste Stephanie Schwarz erst mal selbst herausfinden. „Ich habe schon Nagetiere aufgezogen, aber Biber noch nicht“, erzählt sie. Sie hat deswegen etwa 30 Telefonate mit Experten geführt. Jetzt weiß sie Bescheid und versorgt die Jungtiere mit spezieller Milch.

Benjamin Liss/dpa

Wie die Biber in den Kanal kamen, wissen die Retter nicht. Normalerweise leben die Jungen mit ihren Eltern und älteren Geschwistern in gemeinsamen Bauen. Davon hat eine Biberfamilie mehrere: Manche Baue liegen unter der Erde, andere sind komplett vom Wasser umgeben.