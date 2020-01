Hörbuch : Melissa und die Racheblumen

Avatar_shz von dpa

10. Januar 2020, 16:49 Uhr

Melissa ist eine blasse, ernste Elfjährige mit einem besonderen Talent: brav zu sein. Die Sechstklässlerin ist fleißig und ordentlich. Nie würde sie zum Beispiel in einer ungebügelten Bluse zum Unterricht erscheinen.

Am ersten Schultag nach den Sommerferien geschieht etwas Seltsames: Die Betonplatten der Gartenterrasse brechen auf und geben einen sonderbar leuchtenden Umschlag frei. Ein Päckchen mit Blumensamen, wie sich zeigt. Schon bald werden diese Samen sowohl in Melissas Leben als auch in ihrer öden Heimatstadt großes Chaos anrichten.

Noch aber weiß Melissa davon nichts. Gerade konzentriert sie sich auf einen Schulwettbewerb, der „tadelloses Benehmen“ fordert und dafür als Preis einen sonnigen Urlaub am Meer in Aussicht stellt. Weil Melissas Mutter für Reisen kein Geld hat, hält sich die Tochter noch genauer an die Schulregeln, um zu gewinnen. Verliert sie vor lauter Vorbildlichkeit ihre beste Freundin Nia? Von dem fantastisch-schrägen Hörbuch „Agatha Merkwürdens Racheblumen“ wirst du jede Minute genießen. Du gruselst und wunderst dich und hast auch viel zu kichern. Die Pingeligkeit des Schuldirektors Kleinlich findest du bestimmt abscheulich und eins ist sicher: Am Ende der Geschichte magst du grauen Beton noch weniger, als wahrscheinlich jetzt schon. Lass' Blumen und Bäume blühen und Farbe in die Welt bringen!

Nicola Skinner, „Agatha Merkwürdens Racheblumen“. Ab 10 Jahren. 6 CDs mit 482 Minuten Laufzeit. 14 Euro. Verlag: Dragonfly bei Lübbe Audio.