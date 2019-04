Kina-Interview : Mehr Zeit für Fantasie

Neuer Film und neue Songs: Lena Meyer-Landrut verrät im Kina-Interview, was sie gerade bewegt.

von Enna Kallweit / Elisa Schröder

07. April 2019, 19:09 Uhr

Lena Meyer-Landrut hat im neuen Kinofilm „Willkommen im Wunder Park“ die Figur June synchronisiert. Die beiden Kina-Reporterinnen Enna Kallweit und Elisa Schröder hatten dazu einige Fragen, die Lena ihnen am Telefon alle beantwortet hat.



Kannst Du dich mit June identifizieren?

Sie ist eine fröhliche Person und versucht, immer das Beste in den Dingen zu sehen. Ich finde es total toll, dass sie von dieser schwierigen Situation, in der sie ist, dass ihre Mutter krank ist und sie den Glauben an ihre Fantasiewelt verliert, wieder zu ihrer Fantasie zurückfindet. Manchmal würde ich mir wünschen, mehr Mut von ihr abzuhaben. Sie ist ein cooler Charakter.

paramount

Bist Du der Meinung, dass die Fantasie mit dem Alter nachlässt?

Ich glaube schon. Ich denke, dass wir Erwachsenen uns weniger Zeit nehmen für unsere Fantasie. Wenn wir erwachsen werden, denken wir, dass wir nur Sachen machen sollten, die einen Nutzen haben. Ich glaube, dass Erwachsene auf jeden Fall weniger Fantasie haben, es wäre eigentlich voll schön, wenn wir unsere Fantasie mehr benutzen würden. Ich habe das Glück, dass ich in meinem Job kreativ sein kann. Das ähnelt dem wenigstens ein bisschen.

Was war, als Du noch ein Kind warst, dein größter Traum?

Mein größter Traum war, einen Hund zu haben. Und jetzt habe ich auch einen. Einen kleinen weißen Hund aus Griechenland. Das war mein allergrößter Traum, den ich mir erfüllen durfte. Das war das Beste, was ich je hätte machen können. Ich habe sie ganz doll lieb.

Wie bekommst Du Ideen für neue Songs? Entspringen sie auch deiner Fantasie?

Eigentlich aus meinem Leben. Ich versuche immer, alle Emotionen und Gefühle, die ich habe und Situationen, in denen es mir besonders gut oder schlecht geht, aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Nach einer gewissen Zeit kann man dann gewisse Muster erkennen, und genau das sind die Erkenntnisse über die ich Songs schreibe. Oder wenn bei mir etwas passiert, und ich das dann gedanklich auseinandernehme und alle Gedanken dazu aufschreibe.

paramount

Mit welchem Gedanken hast Du das neue Lied „Thank you“ aufgenommen?

Das Lied handelt davon, dass einem im Leben immer mal wieder doofe Situationen passieren. Es geht darum, dass man für die schlechten Dinge, die einem im Leben passieren, dankbar sein kann, weil sie einem helfen sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern und aus den eigenen Erfahrungen zu lernen.

Was ist das für ein Gefühl, wenn man seine eigene Stimme in der Öffentlichkeit hört?

Am Anfang ist es richtig schrecklich. Man kennt das ja, wenn man auf seine Mailbox spricht oder ein Video von sich sieht und man sich für sich selbst im ersten Moment irgendwie schämt. Das hatte ich auch, aber das habe ich eher, wenn ich gefilmt werde oder so. Beim Synchronsprechen ist es etwas anderes, weil da jeder Satz durchgeplant ist und perfekt aufgenommen wird.

Du hast bereits mehrere Rollen synchrongesprochen, welche hat am meisten Spaß gemacht?

Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Jeder Synchronjob war auf seine eigene Art und Weise mega cool. Bei „Trolls“ habe ich keine echte Figur gesprochen, sondern so eine kleine Fantasiefigur. Bei „Sammy‘s Abenteuer“ habe ich eine kleine Schildkröte gesprochen. Jeder Film ist anders. „Willkommen im Wunderpark“ ist auf jeden Fall total schön und es hat super viel Spaß gemacht.