Tiere : Meeresbewohner ins Meer begleiten

Avatar_shz von dpa

17. September 2019, 17:40 Uhr

La Caleta | Sie sind schwarz-weiß und werden Schwertwale oder Orcas genannt. In Herden schwimmen sie durch die Meere. Ein Schwertwal kann fast zehn Meter lang werden. Doch selbst so große Tiere müssen manchmal selbst gerettet werden. In Argentinien in Südamerika schwammen gerade sieben Schwertwale an einen Strand.

Marina Devo/dpa

„Wahrscheinlich haben sie die Orientierung verloren und sind deshalb auf die Küste zugeschwommen“, sagte eine Politikerin. Sechs der Schwertwale konnten gerettet werden. Helfer schafften es, die Tiere zurück ins Meer zu ziehen.