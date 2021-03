Wetter-Wissen : Mammatus: Wolken mit Beulen

Dieses Naturspektakel ist sehr selten.

12. März 2021, 19:24 Uhr

Berlin | Wie bombastisch! Wolken hängen wie Beulen tief vom Himmel. Sie werden von der untergehenden Sonne angestrahlt, die hinter den dunklen Wolken wieder auftaucht. Dieses seltene Naturschauspiel zeigte sich am Donnerstag nach einem Gewitter in Berlin. „So habe ich es in Deutschland noch nie gesehen“, freute sich der Wetter-Experte Rüdiger Manig.

Die spezielle Wolkenform nennt sich Mammatuswolke. Ihren Namen verdankt sie den Ausbuchtungen unten. Das Wort „Mammatus“ stammt vom lateinischen Wort „mamma“ ab und bedeutet so viel wie brustartig.

Solche Wolken bilden sich häufig nach einem Gewitter.

Wie diese „Mammaten“ entstehen, dafür gibt es verschiedene Erklärungen, sagt der Experte. Die Gängigste ist: Niederschlag fällt aus einer höheren Luftschicht nach unten in eine viel trockenere Luftschicht. Diese kühlt dadurch stark ab. Die kältere Luft ist schwerer, sinkt nach unten ab und bildet spektakuläre Wolken. Ist der Niederschlag verdunstet, erwärmt sich die Luft wieder und steigt auf.