Hörbuch : Magische Plätzchen und jede Menge Schnee

Rose zaubert beim Backen

von Kina

12. Dezember 2018, 19:21 Uhr

Rose hat ein Geheimnis. Das Mädchen und ihre Familie können mit einem alten Backbuch magische Plätzchen und Kuchen backen. Wer diese Plätzchen und Kuchen isst, gewinnt für einige Zeit besondere Fähigkeiten.

In der Geschichte „Die Glücksbäckerei – das magische Fest“ ist bald Weihnachten. Es fallen dicke Flocken vom Himmel. Es schneit und schneit und will gar nicht mehr aufhören. Der Nachbarort droht im Schnee zu versinken. Jetzt können nur noch die Zauberkräfte der Familie Glyck helfen.

Meisterbäckerin Rose holt das Familien-Backbuch und fängt an zu backen. Mit ihren magischen Törtchen will sie den Ort vom Schneechaos befreien. Doch als sie dort ankommt, ist die Arbeit bereits getan! Rose kann es nicht fassen. Es scheint noch eine Meisterbäckerin zu geben. Ihr Name ist Nevika. Rose kann sie vom ersten Moment an nicht leiden. Denn sie ist eine Konkurrentin. Das kennt sie nicht, dass jemand die gleichen Fähigkeiten wie sie hat. Doch bei dem bevorstehenden Abenteuer ist sie auf Hilfe angewiesen. Nur gemeinsam können die beiden Mädchen das Weihnachtsfest retten.

Die spannende Geschichte wird erzählt von Sascha Icks, die auch schon die anderen Geschichten aus der Reihe vorgelesen hat. Denn die Glückbäckerei ist eine Fortsetzungsgeschichte. Man muss die anderen Bände aber nicht unbedingt gelesen oder gehört haben. Jede Geschichte ist für sich abgeschlossen.

Kathryn Littlewood, „Die Glücksbäckerei – Das magische Fest“. Ab 10 Jahren. 3 CDs. 10,95 Euro. Verlag: Silberfisch.