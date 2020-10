Hörbuch : Magische Abenteuer

Mit „Seitenzauber“ tauchst du in eine Welt voller Abenteuer ein.

von Ina Reinhart

28. Oktober 2020, 13:31 Uhr

Du kennst bestimmt verstaubte Bücher und einen stinknormalen Sessel oder? Aber kennst du auch einen Lesesessel mit magischen Kräften? Nein? Dann ist das Hörbuch „Seitenzauber: Wie Ida in die Geschichte fiel“ genau das richtige für dich. Hier bist du gemeinsam mit Ida bei ihren Großeltern, erlebst Abenteuer und reist mit ihr zusammen in verschiedene Welten, nachdem du in einen magischen Sessel gefallen bist. Manchmal wird es bestimmt auch ein bisschen schauklig. Plötzlich sitzt du mit Piraten zusammen am Essenstisch. Aber wie es weitergeht musst du selbst herausfinden!

Ich finde dieses Hörbuch sehr empfehlenswert, denn es handelt von Magie. Wenn du Fantasy magst, ist das genau das Richtige für dich!

Britta Sabbag, „Seitenzauber: Wie Ida in die Geschichte fiel“. Ab 8 Jahren. 2 CDs mit 147 Minuten Laufzeit. Verlag: Silberfisch.