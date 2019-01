Mitmachen : Luis’ Erfinder-Video

Malen, filmen, kreativ sein – damit kann man Preise gewinnen. Zum Beispiel beim Wettbewerb „jugend creativ“.

03. Januar 2019, 19:41 Uhr

Luis sprudelt vor Ideen. Er bastelt gerne an seinem Werktisch und tüftelt mit seinem Computer an digitalen Dingen. Eine der Erfindungen des 15-Jährigen: Anti-Stolper-Schuhe.

Diese geben sehbehinderten Menschen Bescheid, wenn vor ihnen ein Hindernis liegt. Über die Schuhe hat Luis ein Video gedreht. Damit belegte er letztes Jahr beim Wettbewerb „jugend creativ“ den zweiten Platz. Im Interview verrät Luis, wie man ein gutes Video dreht.

Wie hast du das Video geplant?

Luis: Ich habe kein Drehbuch gehabt, sondern frei gesprochen. An meinem PC habe ich nachher den Hintergrund eingefügt und die Effekte drauf gemacht, von denen ich dachte, dass sie passen und für den Zuschauer ansprechend wirken. Damit der Betrachter auch versteht, was ich da sage, und nicht nur mit lauter Effekten überfordert ist.

Hat dir jemand dabei geholfen?

Ich hatte nur einen Kameramann, der auf Start und Stopp gedrückt hat. Das war mein Arbeitsgruppen-Leiter.

Wie waren die Reaktionen auf das Video?

Die Reaktionen waren bisher von allem: Das ist voll gut. Ich selbst muss sagen, dass ich das Video gar nicht mal so gut finde. Jedes Mal, wenn ich es sehe, denke ich: Das kann man noch viel besser machen.

Wettbewerbe für gute Ideen

Wer gerne kreativ ist, kann seine Bilder, Fotos und Videos bei verschiedenen Wettbewerben einreichen. Hier stellen wir drei von ihnen vor:

jugend creativ: Den Wettbewerb gibt es in den Bereichen Quiz, Kurzfilm sowie Bildgestaltung, also etwa malen, zeichnen, fotografieren und Videos drehen. Teilnehmen können alle von der 1.bis zur 13. Klasse, aufgeteilt in drei Gruppen. Das Thema dieses Jahr lautet „Musik bewegt“. Einsendeschluss ist der 22. Februar.

Deutscher Multimediapreis mb21: Preise gibt es für alles, was mit mehreren Medien zu tun hat. Man könnte zum Beispiel einen Film mit Computeranimation einreichen oder einen YouTube-Kanal. Teilnehmen können alle von der Vorschule bis ins Studium. Los geht es mit der Ausschreibung wieder im Frühjahr.

Deutscher Jugendfotopreis: Alle Themen und Motive sind erlaubt. Ein Jahresthema wird zusätzlich im Sommer bekanntgegeben. Jeder kann mehrere Fotos einreichen. Erlaubt ist auch, die Bilder hinterher zu bearbeiten. In einer Kategorie sind sogar Bild-Erfindungen und Montagen oder Animationen gewünscht. Teilnehmen kann man ab dem Sommer bis Ende des Jahres, von 0 bis 25 Jahren.

Was würdest du verändern?

An manchen Stellen würde ich die Belichtung verbessern. Auch die Klang-Qualität gefällt mir nicht ganz so gut. Die Farbabstimmung würde ich auch noch ein bisschen verändern. An manchen Stellen würde ich meine Aussprache noch verbessern. Und die Effekte würde ich noch mal anders machen, weil die für mich noch nicht klar genug wirken. Und dann das Ganze aufpeppen, damit es noch ansprechender wirkt.

Hast du Tipps für andere Teilnehmer des Wettbewerbs?

Man kann nie zu kreativ sein. Man sollte einfach das machen, was einem gefällt. Und nicht nur etwas für die Zuschauer.