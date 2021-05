Hörbuch : Lotta-Leben: Traumpartner für alle!

Die Liebe zieht in Lottas Leben ein.

07. Mai 2021, 18:55 Uhr

Seit Kurzem ist Cheyennes Mama voll glücklich. Ihre Augen leuchten. Sie streicht alle Wände in der Wohnung rosa, plant Möbelkäufe und kocht sogar. Was ist passiert? Sie hat sich verliebt, und zwar in den Möbelverkäufer Otmar. „Je Otter, desto flotter“ heißt die neue Geschichte aus der beliebten Reihe „Mein Lotta-Leben“. Angesichts der neuen Lage ist Lottas beste Freundin Cheyenne selbst ganz aufgeregt.

Nur, warum gibt es dieses Traumpartner-Dings nicht auch für Leute in ihrem Alter? Zu gerne würde sie mit Casimir mal ins Kino gehen. Am besten eröffnet sie eine eigene Partnervermittlung. „Flört“ wäre doch ein passender Name.

Die beiden Freundinnen sind zwölf Jahre alt und erleben zusammen die aufregendsten Dinge. Während Cheyenne ständig an Jungs denkt, findet Lotta dieses Thema eher nervig. Vor allem, weil Rémi sie ständig so anhimmelt.

Cheyenne lässt sich nicht von ihrer Geschäftsidee abbringen und setzt sie beherzt um. Ob das wohl gut geht? Und wie kommt es dazu, dass die Freundinnen auf einmal in einem Möbelhaus eingeschlossen sind? Hör dir einfach das lustige Hörspiel an.

Liest du lieber? Die neue Lotta-Leben-Geschichte gibt's natürlich auch als Buch.