Buchtipp : Lola und das „Purzelwurzel“

Avatar_shz von dpa

05. März 2021, 07:50 Uhr

Die siebenjährige Lola soll als Hausaufgabe eine Geschichte schreiben, ihre allererste. Sie hat ein bisschen Angst.

Was, wenn die anderen in der Klasse die Geschichte blöd finden? Zum Glück ist ihr Papa Buchautor und kennt sich mit dem Schreiben aus.

Lola möchte, dass die Geschichte spannend wird. Sie soll lustig werden, vielleicht etwas traurig und auf gar keinen Fall langweilig. Es ist Abend, Lola liegt schon im Bett. Also überlegt sie sich zusammen mit Papa etwas: Ein Mädchen geht mit seiner Mutter in den Zoo. Was würde dort passieren? In Lolas Geschichte kommt ein Papagei mit lila Herzchen vor, ein gelenkiges Rüsseltier und das „Purzelwurzel“. Dieses Wort stammt von Lola, schließlich kann sich jeder neue Wörter ausdenken.

Ab und zu weist Papa seine Tochter darauf hin, wie sie etwas besser machen kann. Zum Beispiel, wenn sie vier Mal hintereinander dasselbe Wort benutzt. Dass es so viele Wörter gibt, ist ja gerade das Tolle an Sprache. Lola findet, manche Wörter würden wie Diamanten funkeln.

Das Buch „Ein Elefant macht Handstand“ ist ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Hier erfährst du alles Wichtige fürs Geschichtenschreiben. Damit immer klar ist, wer was sagt, sind Lolas Sätze in grüner Farbe gedruckt. Die witzigen Bilder guckt man sich gerne mehrmals an.